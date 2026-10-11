ميسي يقود إنتر ميامي إلى الفوز في مباراته الأولى بعد الاعتزال الدولي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كاسح على دي سي يونايتد 4-0 في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بتسجيله هدفين في الفوز الأول له منذ خوضه مباراة اعتزالية دولية مع منتخب بلاده.

وبعد أربعة أيام فقط من تسجيله هدفا في مباراته الأخيرة بقميص «ألبيسيليستي» خلال الفوز على بنين، هز النجم الأميركي الجنوبي البالغ 39 عاما الشباك في الدقيقتين 47 و60، ليقود ميامي حامل اللقب إلى تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري.

وكان الأوروغوياني لويس سواري. قد منح فريق «هيرونز» الأفضلية بتسجيله هدفين في الشوط الأول، ليرفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة من 13 انتصارا و5 هزائم و10 تعادلات، ويتقدم من المركز الثالث إلى الثاني في المنطقة الشرقية.

ويأمل ميسي أن يصبح ميامي أول فريق يحرز لقب الدوري الأميركي موسمين متتاليين منذ لوس أنجليس غالاكسي في موسمي 2011-2012.

ويتصدر ميسي ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوري برصيد 23 هدفاً، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة، وهو يسعى للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الثالث توالياً.

وافتتح سواريز التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما أطلق تسديدة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق هدفه الثاني في الدقيقة 39، وهو الهدف السادس عشر له هذا الموسم، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من الألماني خيرمان بيرترامي الذي صنع أيضا الهدف الأول.

وسجل ميسي الهدف الثالث لميامي بتسديدة يسارية بعد تمريرة من سواريس، قبل أن يتجاوز ثلاثة مدافعين ويضيف هدفا آخر بعد 13 دقيقة، ليؤكد أصحاب الأرض تفوقهم حتى النهاية.