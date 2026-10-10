برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى خيتافي بأقل مجهود

فاز برشلونة على ضيفه خيتافي 3 / 0، مساء السبت، بأقل مجهود ليواصل العملاق الكتالوني سلسلة انتصاراته في أول جولة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

تقدم البارسا بأسرع هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجله الإنجليزي أنطوني غوردون بعد مرور 78 ثانية، وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الفرنسي جوليس كوندي هدفا ثالثا في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يحقق برشلونة فوزه الثامن تواليا ليتربع في الصدارة برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد الذي فاز 2 / 1 على ديبورتيفو آلافيس في وقت سابق اليوم السبت.

أما خيتافي تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.