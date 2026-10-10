بايرن ميونيخ يستقبل أسرع هدف في تاريخ الـ «بوندسليغا»

سجل روبن فيلهاور لاعب أوغسبورغ أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم«بوندسليغا» بعد مرور 8 ثوان فقط من مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، السبت، مستفيدا من خطأ لحارس المرمى المخضرم، مانويل نوير.

بدأ بايرن ركلة البداية حيث عادت الكرة إلى نوير، الذي حاول تجاوز لاعب أوغسبورغ بالكرة، لكنها اصطدمت بفيلهاور الذي أسرع نحو الكرة ليسدد في المرمى الخالي بسهولة.

وكان الرقم القياسي السابق في الدوري الألماني هو 9 ثوان، لكن الموقع الرسمي الـ «بوندسليغا» وشبكة أوبتا أكدا أن هدف فيلهاور أسرع بفارق ضئيل.

واستقبل بايرن ميونيخ هذا الهدف في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي.