شغب الجماهير يتسبب في إلغاء مباراة بالدوري الإسباني

تسببت جماهير فريق رايو فاييكانو في إلغاء مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد قيامهم بإلقاء طائرات ورقية وأشياء أخرى داخل أرض الملعب مما أدى إلى إيقاف المباراة.

وتسببت الجماهير المستاءة من راؤول مارتن بريسا، مالك النادي ورئيسه، في إيقاف المباراة في الدقيقة 13 حيث توجه لاعبو رايو فاييكانو إلى خط التماس وفي الدقيقة 20 أعلن المذيع الداخلي للملعب أن المباراة سيتم إيقافها في حال استمرار الاحتجاجات الجماهيرية.

وتم استئناف المباراة في الدقيقة 24 قبل أن تتوقف مجددا بعد فترة، حيث غادر اللاعبون والمسؤولون أرض الملعب، بينما واصلت الجماهير الهتاف ضد بريسا.

وظهر ثنائي رايو فاييكانو، أوسكار فالنتين وإيسي بالازون وهما يتحدثان أعضاء مع رابطة "بوكانيروس" المعروفين بتعصبهم للنادي، خلف أحد المرميين.

وبعد عودة الفريقين إلى أرض الملعب وإجراء عمليات الإحماء قبل استئناف المباراة عقب توقف دام لعشر دقائق، توقفت المباراة مرة أخرى بعد ثوان معدودة بعد إلقاء المزيد من الأشياء على أرض الملعب.

وتحدث حكم المباراة مع الشرطة ومدربي الفرقين ومسؤولين آخرين، قبل أن يشير للفريقين بمغادرة الملعب وإلغاء المباراة.