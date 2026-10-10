الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوقف رونالدو رسميا

أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، السبت، رسميا النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بعد مغادرته معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه، السبت، إن القضية تم إحالتها إلى لجنة تحقيق تأديبية وأن النتائج ستظل سرية حتى يتم البت فيها.

وأثار رونالدو الجدل خلال فترة التوقف الدولي حينما غادر معسكر المنتخب بعدما تواجد على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة التي فاز فيها الفريق على النرويج 2/1 في دوري الأمم الأوروبية.

وكان النجم البرتغالي قد اتهم مدربه في المنتخب جورجي جيسوس، علانية بأنه لم يف بوعده في مواجهة النرويج، ولم تتضح الصورة بعد حول مستقبله مع المنتخب.

ولعب رونالدو 234 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي وسجل 146 هدفا، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده ولكرة القدم الدولية ككل. وفاز منتخب البرتغال حامل اللقب بجميع مبارياته الأربع في دوري الأمم وشارك رونالدو في مباراة واحدة فقط.

وقال رونالدو إنه يتوقع تعرضه لعقوبة لكنه أكد استعداده للعب مجددا مع المنتخب البرتغالي.

وفي وقت سابق من العام الجاري توقع النجم البالغ من العمر 41 عاما أن الموسم الجاري قد يكون الأخير له في الملاعب حيث يواصل سعيه للوصول إلى الهدف رقم 1000.