أرسنال ينجو من فخ ليدز في الدوري الإنجليزي

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه ليدز إلى فوز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل ليدز هدف التقدم في الدقيقة 55 من تسديدة قوية لجيمس جستين لمهسا غابرييل ماجاليس برأسه قبل أن تعانق الشباك.

وتعادل أرسنال في الدقيقة 62 عندما هيأ بن وايت الكرة برأسه إلى ريكاردو كالافيوري الذي قابلها بتسديدة قوية لمست يد الحارس جيمس ترافورد وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة 70 سجل أرسنال الهدف الثاني إثر تسديدة قوية من برونو جيماريش من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الذي يواجه ليفربول، غداً الأحد، في المقابل، توقف رصيد ليدز عند تسع نقاط في المركز الخامس.