هالاند يكشف سر تخليه عن شعره الطويل

أكد النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يشعر بأي ندم على قراره التخلي عن شعره الأشقر الطويل، وتسريحته الشهيرة، والظهور بـ«لوك» جديد.

وفاجأ هالاند الجميع في نهاية أغسطس الماضي، قبل انطلاق الموسم مباشرة، عندما استبدل شعره الطويل، الذي اعتاد الظهور به بتسريحة قصيرة، في تغيير جذري عن المظهر، الذي جعله أحد أكثر نجوم كرة القدم سهولة في التعرف إليهم.

ولم يكتفِ المهاجم النرويجي بتغيير مظهره، بل استمتع أيضاً بردود فعل أصدقائه، إذ اتصل بهم عبر مكالمات الفيديو لمشاهدة دهشتهم، وكان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من بين الذين علقوا على إطلالته الجديدة، قائلاً: «ماذا فعلت؟ ما هذا؟ هل خسرت رهاناً أم ماذا؟».

وأشار هالاند إلى أن مظهره الجديد منحه قدراً أكبر من الخصوصية، رغم الجدل الواسع، الذي أثاره التغيير بين الجماهير.

وفي تصريحات إعلامية اعترف هالاند بأن قصة شعره الجديدة حظيت باهتمام أكبر بكثير مما كان يتوقع.

وقال اللاعب: «كنت أتوقع أن تثير بعض الضجة، لكنني لم أتوقع أن ينشغل العالم كله بقصة شعري الجديدة. كان الأمر مضحكاً للغاية».

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً: «لم يعد الناس يتعرفون إلي بالقدر نفسه في الشارع، لم يعد ذلك الشعر الأشقر الجميل ظاهراً. إنه تغيير، وأرى أن ذلك أمر جيد».