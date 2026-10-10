أوروبا تحتشد خلف مرشح مفاجئ للإطاحة بإنفانتينو

يسعى معارضو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لإقناع الفرنسي أرسين فينغر، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في المغرب خلال شهر مارس 2027، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح هو 18 نوفمبر المقبل.

يشغل فينغر حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن فيكتور مونتاغلياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والذي كان يعتبر سابقاً مرشحاً محتملاً لرئاسة الفيفا، لا يعتزم خوض الانتخابات.

يذكر أن إنفانتينو (56 عاماً) انتخب رئيساً للفيفا خلال مؤتمر استثنائي عقد في فبراير 2016، وأعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين، حيث خاض الانتخابات دون منافس في كلتا المرتين.

أما فينغر (76 عاماً) فقد تولى تدريب أرسنال في الفترة ما بين عامي 1996 و2018. وقاد المدرب الفرنسي النادي اللندني للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع سبع مرات لكل منهما، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد مسيرته التدريبية أيضاً، تولى فينغر تدريب نادي ناغويا غرامبوس الياباني والناديين الفرنسيين نانسي وموناكو، وقاد الأخير للفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.