النهاية المؤلمة.. 70% يرفضون استمرار رونالدو مع منتخب البرتغال

يتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاحتمال الإيقاف عن تمثيل منتخب بلاده بعد مغادرته معسكر الفريق دون تصريح، حسب موقع «ذا ميرور» البريطاني.

وتنص لوائح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على أن مغادرة المعسكر دون إذن قد تستوجب إيقافاً يمتد من مباراة واحدة إلى ست مباريات، مع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 يورو.

وتأتي هذه التطورات بعد أن غادر رونالدو المعسكر عقب بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة النرويج ضمن دوري الأمم الأوروبية، ما أثار جدلاً حول علاقته بالجهاز الفني وموقعه في المنتخب.

وكان المدرب جورجي جيسوس أوضح أنه غير ملزم بإشراك رونالدو، رغم طلب الأخير النزول لأداء عمليات الإحماء، مؤكداً أن قرار المشاركة يعود إلى رؤيته الفنية.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجراه موقع «أبولا» البرتغالي حول مستقبل رونالدو مع المنتخب أن أكثر من 70% من المشاركين لا يرغبون في عودة اللاعب لتمثيل المنتخب.