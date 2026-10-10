«ديربي ليفربول» .. إثارة من نوع جديد بين ماسك و بيزوس

فتح احتمال دخول الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى عالم كرة القدم الإنجليزية باباً أمام سيناريو استثنائي، قد يجمع اثنين من أبرز رجال الأعمال في العالم على طرفي واحدة من أعرق المنافسات الكروية، إذا تحولت الدعوة الموجهة إليه للاستثمار في نادي إيفرتون إلى خطوة فعلية.

ووفقاً لما أورده موقع «ذا تاتش لاين» الرياضي، عبر حسابه على منصة «إكس»، تلقى ماسك دعوة لشراء نادي إيفرتون، الذي تملكه مجموعة فريدكين وتعرضه للبيع، في صفقة محتملة قد تفتح فصلاً جديداً في مسيرة النادي الإنجليزي، وتضيف بعداً اقتصادياً وإعلامياً مختلفاً إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكتسب هذا الاحتمال أهمية إضافية في ظل ما أشار إليه التقرير بشأن ارتباط جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وأحد أبرز منافسي ماسك في عالم الأعمال، بنادي ليفربول، الغريم التاريخي لإيفرتون، وإذا مضى ماسك في اتجاه الاستثمار بالنادي الأزرق فقد تتحول المنافسة التقليدية بين قطبي مدينة ليفربول إلى واجهة لصراع جديد بين اثنين من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا والأعمال.

ولا يتوقف الأمر عند احتمال دخول اسم بحجم ماسك إلى ملكية أحد أندية الدوري الإنجليزي، بل يمتد إلى التساؤلات بشأن طبيعة التغيير، الذي يمكن أن يحدثه رجل الأعمال المعروف بمشروعاته في مجالات السيارات الكهربائية والفضاء والتكنولوجيا، إذا قرر توجيه اهتمامه واستثماراته نحو كرة القدم.

ويرى التقرير أن دخول ماسك المحتمل إلى إيفرتون قد يمثل تحولاً كبيراً في طريقة إدارة النادي وتسويقه، خصوصاً إذا استخدمت الإمكانات التقنية والتجارية، التي يمتلكها لتعزيز الحضور العالمي للفريق، وتطوير مصادر الإيرادات، وتقديم تجربة مختلفة للجماهير.

ومن شأن مثل هذه الخطوة، إذا تحققت، أن تزيد الاهتمام الإعلامي بالدوري الإنجليزي، وتمنح المنافسة بين إيفرتون وليفربول أبعاداً تتجاوز حدود الملعب، في ظل الثقل الاقتصادي والإعلامي، الذي يمثله اسما ماسك وبيزوس،

ولكن الحديث عن هذه الاحتمالات لا يزال في إطار التكهنات، إذ لم يتضمن التقرير ما يؤكد إتمام صفقة أو التوصل إلى اتفاق استثماري مع ماسك.

وفي المقابل يطرح احتمال دخول ملياردير بحجم ماسك إلى كرة القدم تساؤلات بشأن مستقبل اللعبة، ومدى قدرتها على الحفاظ على هويتها التقليدية، في ظل تنامي نفوذ الاستثمارات الضخمة والتكنولوجيا والتسويق التجاري.

ويذهب التقرير إلى أن الاستفادة من التطور التكنولوجي والإمكانات المالية الهائلة قد ترفع مستوى الترفيه، وتوسع نطاق انتشار اللعبة، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن تراجع بعض الجوانب التي صنعت شعبية كرة القدم، وفي مقدمتها ارتباطها بالجماهير والمجتمعات المحلية، والقصص الإنسانية للاعبين الذين بدأوا مسيرتهم في ظروف بسيطة قبل الوصول إلى الملاعب الكبرى.

وبين فرص التطوير ومخاوف التحول إلى صناعة تحكمها المصالح التجارية بصورة أكبر يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن أن يشكل دخول ماسك المحتمل إلى إيفرتون بداية مرحلة جديدة في ملكية الأندية الإنجليزية أم أن الأمر سيظل مجرد فكرة مثيرة للجدل؟

وحتى الآن لا توجد مؤشرات مؤكدة أن ماسك اتخذ قراراً بالاستثمار في إيفرتون، لكن مجرد تداول الفكرة يكشف حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه أسماء بهذا الثقل في كرة القدم العالمية، سواء من خلال الصفقات الفعلية أو عبر إثارة النقاش حول مستقبل اللعبة.