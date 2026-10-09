رقم قياسي جديد ينتظر برشلونة

يواصل برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك تحقيق نتائج متميزة، حيث تمكن من استعادة مستوياته القوية، محافظاً على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة.

ويبقى فريق برشلونة حاضراً بقوة في موسم 2026-2027، حيث حقق بداية تاريخية في الدوري الإسباني، إذ فاز بجميع مبارياته السبع حتى الآن مع تسجيل 31 هدفاً وحصد 21 نقطة، ما يضعه في المقدمة على جدول الترتيب بشكل مثير للإعجاب.

وأصبح برشلونة بحاجة إلى الفوز على خيتافي مساء السبت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لمعادلة أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالليغا.

ويحمل ملعب برشلونة، حسب روسيا اليوم، ذكريات صعبة للغاية لخيتافي، الذي لم يتمكن طوال تاريخه من تحقيق أي انتصار على الفريق الكتالوني في معقله، وخلال 21 مواجهة جمعت الفريقين في برشلونة بمختلف المسابقات، بينها 19 مباراة في الدوري الإسباني، واثنتان في كأس الملك، حقق أصحاب الأرض 17 فوزاً مقابل 4 تعادلات.

ولم يذق خيتافي طعم الانتصار في ملعب برشلونة منذ بداية مواجهاتهما، كما أن الفريق الكتالوني حقق سلسلة من 8 مباريات متتالية دون هزيمة أمام ضيفه على أرضه منذ التعادل السلبي الذي جمعهما عام 2018.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بفوز برشلونة 2-0 في ملعب خيتافي بهدفين سجلهما فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد، بينما انتهت آخر مباراة استضاف فيها برشلونة منافسه بفوز كتالوني 3-0 في لقاء أقيم على ملعب يوهان كرويف بسبب أعمال تجديد كامب نو.