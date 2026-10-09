زوجة حارس الريال تفاجئه باتصال هاتفي خلال مؤتمر صحفي

تعرض الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي بوماس المكسيكي، لموقف طريف خلال مؤتمر صحفي، بعدما تلقى اتصالاً مفاجئاً من زوجته أندريا سالاس.

فقد رن هاتف كيلور نافاس عندما كان يرد على أسئلة الصحفيين قبل مواجهة فريق بوماس وكروز أزول، ليكتشف أن زوجته تحاول الاتصال به.

وتفاعل نافاس، الحارس السابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان، مع الموقف بعفوية، قبل الرد على المكالمة، وقال لزوجته عبر الهاتف: «أنا في مؤتمر صحفي يا حبيبتي، سأتصل بك لاحقاً»، وأنهى الاتصال سريعاً.

ومازح كيلور نافاس (39 عاماً) الصحفيين بعد إنهاء المكالمة، معبراً عن مخاوفه من أن يتعرض للتوبيخ بسبب الموقف، وهو ما أثار المزيد من الضحكات داخل القاعة.

وتداولت وسائل إعلام مقطع الفيديو، الذي لاقى تفاعلاً واسعاً بسبب ردة فعل الحارس وطريقته العفوية في التعامل مع اتصال زوجته خلال مناسبة رسمية.