مدرب البرتغال يدفع ثمن الخلاف مع رونالدو

أفاد تقرير صحفي بأن المدير الفني لمنتخب البرتغال جورجي جيسوس قد يواجه خطر الخضوع لإجراءات تأديبية تتعلق بالخلاف مع قائد المنتخب الأسطورة كريستيانو رونالدو.

غادر رونالدو البالغ من العمر 41 عاماً، معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات من لقاء الدنمارك في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على خلفية خلاف مع جيسوس.

ولم يشرك جيسوس النجم المخضرم في مباراة النرويج بالجولة الثانية وهو ما أثار غضب القائد نظراً لأن المدرب وعده بالحصول على 30 دقيقة للعب أمام النرويج بحسب بيان أصدره لاحقاً رونالدو.

واتهم رونالدو مدربه بالنكث بوعده أكثر من مرة، في بيانه، قائلاً: «لم أتدخل مطلقاً، في أي لحظة، في أي قرار فني أو تكتيكي لأي مدرب أو مدرب منتخب خلال ما يقرب من 25 عاماً من مسيرتي. أتقبل، بصورة أفضل أو أسوأ، ما يُطلب مني القيام به».

وأضاف: «أحترم القرار، لكن عندما يتم إخلاف الوعد معي، أشعر بأن مكاني ليس هناك..».

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن جيسوس قد يصبح محل تحقيق تأديبي من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بسبب ما وصفته باحتمال صدور تصرف غير لائق من مدرب المنتخب تجاه قائد الفريق.

ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر حول طبيعة العلاقة بين جورجي جيسوس وكريستيانو رونالدو، وسط ترقب لما قد تسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.

ولم يعلن الاتحاد البرتغالي رسمياً أي إجراءات تأديبية تخص واقعة خروج كريستيانو رونالدو من المعسكر.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية - حسب روسيا اليوم - عن محاولات لاحتواء الأزمة ودياً وتقريب وجهات النظر بين جورجي جيسوس وكريستيانو رونالدو.