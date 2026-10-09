برشلونة يكشف عن مدة غياب رافينيا

تقرر استبعاد النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، من المباراتين المقبلتين للفريق، حيث يتبع النادي نهجاً حذراً إزاء انتكاسة تعرّض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكان رافينيا عانى من تورم في فخذه اليمنى أثناء مباراة البرازيل ضد أستراليا الودية، وغاب عن التدريبات عقب عودته إلى ملعب «كامب نو»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وصرح الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، الجمعة بأنه رغم عدم تشخيص إصابة محددة لدى رافينيا /29 عاماً/، فإنه سيغيب عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني السبت، وعن مباراة الفريق ضد مضيفه غلطة سراي التركي، يوم الثلاثاء المقبل، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد فليك في مؤتمر صحفي: «إنها ليست إصابة، لكن ينبغي علينا توخي الحذر، فقد تعرض لثلاث إصابات في العام الماضي، لذا فإننا بحاجة للاعتناء به. لن يكون متاحاً للمشاركة غداً أو في المباراة ضد غلطة سراي».

وربما يمنح غياب رافينيا عن تشكيلة برشلونة الفرصة لمواطنه جابرييل جيسوس للمشاركة أساسياً لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه للنادي الكتالوني قادماً من أرسنال الإنجليزي الشهر الماضي.