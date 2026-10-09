المجموعة المالكة لإيفرتون تعرض النادي للبيع

في خطوة مفاجئة ومدوية، طرحت مجموعة «فريدكين»، المالكة الحالية لنادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، النادي للبيع، وذلك بعد عامين فقط من استحواذها عليه.

وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين الأمريكيين مستعدون لبيع النادي إذا ما تم العثور على مشترٍ مناسب لقيادة الفريق نحو المستقبل.

ووفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك» فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل، فبعد أن كانت تسعى في البداية لجلب استثمارات كحصة أقلية، أصبحت المجموعة الأمريكية الآن مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.

أضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشترياً قادراً على الارتقاء بالنادي إلى «مستوى جديد».

ورغم استعدادها للبيع، تظل مجموعة فريدكين ملتزمة تماماً بدعم النادي، وفقاً للصحيفة التي أشارت إلى أن الملاك الحاليين لن يتعجلوا في عملية الخروج، مضيفة أنهم على استعداد للاحتفاظ بالسيطرة على النادي حتى يظهر المشتري المثالي.

وفي أعقاب فترة انتقالات صيفية محبطة، أوضح الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، طبيعة علاقته المهنية بالملاك، حيث كشف أنه نادراً ما يتحدث مباشرة مع دان فريدكين، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأوضح مويس «تواصلِي الفعلي يكون مع أنجوس كينير، (الرئيس التنفيذي لإيفرتون)، فهو الشخص الذي أذهب لمقابلته. يليه ريشي (ماجيثيا)، ثم يأتي بعد ذلك رئيس عائلة فريدكين في أمريكا. في الواقع، لا أجري أي محادثات مباشرة معهم».

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز التاسع حالياً في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث حصد 9 نقاط في مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم، عقب تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن.