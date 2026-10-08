«الكاف» يجدد دعمه لإنفانتينو في معركة رئاسة «فيفا»

جدّد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، جاني إنفانتينو، الساعي إلى الفوز بولاية جديدة، رغم الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أُجهض لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

ويتولى السويسري - الإيطالي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016، وقد تعرض لانتقادات واسعة منذ الكشف عن مشروع، تم التخلي عنه لاحقاً، لإنشاء شركة تجارية تتيح دخول مستثمرين من القطاع الخاص، على أن تُوضع فيها، من بين أمور أخرى، حقوق استضافة وتنظيم كأس العالم.

وعقب سحب المشروع، جدّد الاتحاد الأفريقي في مطلع أغسطس دعمه «بالإجماع» لإنفانتينو، استعداداً للانتخابات المقررة في 18 مارس 2027 في العاصمة المغربية الرباط.

غير أن إنفانتينو يواجه جبهة موحدة تضم اتحادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» وآسيا، من دون أن يتم حتى الآن اختيار مرشح لقيادة هذا التحرك المعارض. ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم الترشيحات في 18 نوفمبر المقبل.