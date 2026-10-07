ميسي يودع المنتخب الأرجنتيني وسط احتفاء 85 ألف متفرج



أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع منتخب بلاده، بعدما شارك في المباراة الودية التي جمعت الأرجنتين مع بنين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد، في أمسية خُصصت للاحتفاء بما قدمه قائد المنتخب على مدار أكثر من عقدين.



وساهم ميسي في الفوز بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، إلى جانب صناعته الهدفين الأول والثاني، ليختتم مشواره الدولي بصورة تعكس تأثيره الكبير مع المنتخب، الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم 2022، ولقبي كوبا أمريكا، إضافة إلى لقب «فيناليسيما».



وشهدت مدرجات ملعب «مونومنتال» حضوراً تجاوز 85 ألف متفرج، فيما أعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم برنامجاً متكاملاً لتكريم قائده التاريخي، تضمّن عروضاً احتفالية، ورسائل تقدير من الجماهير وزملائه، احتفاءً بمسيرة تعد من الأبرز في تاريخ اللعبة.



واختتم ميسي رحلته الدولية، بعدما خاض 208 مباريات بقميص المنتخب الأرجنتيني، سجل خلالها 126 هدفاً، ليبقى اللاعب الأكثر مشاركة، والأفضل تهديفاً في تاريخ منتخب بلاده.



وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، إقامة المباراة التكريمية عقب قرار ميسي الاعتزال الدولي، فيما أكد المدير الفني ليونيل سكالوني، أن المناسبة تمثل تكريماً لمسيرة لاعب ترك إرثاً استثنائياً في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، وكرة القدم العالمية.