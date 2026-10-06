زيدان: ما فعله أوليسيه أمام بلجيكا أمر استثنائي

أشاد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، بأداء البديل مايكل أوليسيه بعد تسجيله هدفين في فوز فرنسا الساحق على بلجيكا 4-1 على ملعب «ستاد دو فرانس» ضمن الجولة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وقال زيدانعقب المباراة: ما فعله أوليسيه أمام بلجيكا ببساطة استثنائي».

وكان لاعب بايرن ميونيخ الألماني أحد نجوم المنتخب الفرنسي بعد دخوله إلى أرض الملعب من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، فسجل هدفين ومرر كرة حاسمة ليقلب تأخر بلاده أمام بلجيكا بهدف دودي لوكيباكيو «ق 35».

وأضاف زيدان في اشارة إلى أول معسكر دولي له كمدرب للمنتخب الفرنسي الذي حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات: هذا أمر مشجع، وأنا متفائل بالمستقبل، أنا سعيد بالنتائج، فقد حصدنا 10 نقاط، وبغض النظر عن الانتصارات والنقاط، فإن الرضا الأكبر هو العمل الجيد الذي قمت به مع اللاعبين والجهاز الفني. كان من المهم أن نخوض 15 يوما بجودة عالية. هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، ولكن هذا سيحدث تدريجيا. بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وسنقدم أداء أفضل».