الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد برنامجاً لتعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال

اعتمدت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الرابع الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برنامج «كرة القدم من أجل الكرامة»، بالشراكة مع مؤسسة «الكرامة من أجل الأطفال»، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي والتعليم وحماية الأطفال والشباب خلال الفترة من يناير 2027 إلى ديسمبر 2029.

يستند البرنامج، الذي تتولى تنفيذه المؤسسة الماليزية ومقرها كوالالمبور، إلى نجاح بطولة «كأس الكرامة» التي شارك فيها أكثر من 11.030 لاعباً منذ عام 2006، ويشمل تنظيم ورش عمل سنوية للتوعية بثقافة السلام في نحو 40 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية قائمة على كرة القدم لتعزيز مهارات اللعب النظيف، وإقامة معسكر سنوي للتبادل الثقافي، وصولاً إلى تنظيم بطولة «كأس الكرامة».

يستهدف البرنامج إشراك نحو 1.350 لاجئاً وطالب لجوء سنوياً من 22 دولة، إلى جانب طلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية ومجتمعات السكان الأصليين، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والاندماج.

وأشاد رئيس اللجنة، زاو زاو، بالدور الذي أداه مؤتمر مؤسسة «دريم آسيا» الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي استضافته الرياض في أكتوبر 2025، في إبراز أهمية توسيع الشراكات لتعزيز أثر كرة القدم في خدمة المجتمعات.

ورحبت اللجنة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستي «ياساسان آسيا» الإندونيسية و«ذا لوست فود بروجيكت» الماليزية، بما يعزز شبكة الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في القارة. وأثنت اللجنة على استحداث آليات جديدة لتدقيق برامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز الشفافية وقياس أثر المشروعات الممولة، بالتزامن مع إصدار دليل الاتحاد الآسيوي للمسؤولية الاجتماعية 2026، الذي يوفر للاتحادات الوطنية والإقليمية إطاراً عملياً لتطوير برامج مجتمعية تتناسب مع احتياجاتها.

ورحبت اللجنة بإطلاق النسخة الموسعة من سياسة الاتحاد الآسيوي لحماية الأطفال 2026، التي تتضمن معايير وإجراءات لتعزيز سلامة الأطفال والشباب، مشيدة بالإقبال على برنامج شهادة الاتحاد الآسيوي في حماية الأطفال، الذي ينفذه المركز الأكاديمي للتميز، حيث أكمل 208 مشاركين المستوى التمهيدي، و162 المستوى الأساسي، فيما تخرج 124 مشاركاً من المستوى المتقدم.

وأكدت اللجنة أن جهود حماية الأطفال والشباب ترجمت إلى خطوات عملية، من خلال تعيين مسؤول مختص بحماية الأطفال في معظم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.

وأشارت إلى استمرار التوسع في مبادرة الأمم المتحدة «كرة القدم من أجل الأهداف»، بارتفاع عدد الاتحادات الوطنية المنضمة إليها إلى 38 اتحاداً، والاتحادات الإقليمية إلى خمسة، مقارنة بـ29 اتحاداً وطنياً وأربعة اتحادات إقليمية في الاجتماع السابق، بما يعزز مساهمة كرة القدم الآسيوية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأحاطت اللجنة علماً باعتماد مجلس أمناء مؤسسة دريم آسيا أربعة مشروعات مجتمعية جديدة، تشمل برنامج «إعادة البناء بصورة أفضل وأقوى لـ«اتحاد جزر ماريانا الشمالية» لكرة القدم، وبرنامج أكاديمية ماندالاي لكرة القدم للتعافي في ميانمار، وبرنامج «الحلم الأزرق» لنادي كاواساكي فرونتال الياباني، وبرنامج «كرة القدم من أجل الأمل» لنادي الشارقة.

واستعرضت اللجنة مستجدات برامج المسؤولية الاجتماعية الجارية والمنجزة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ومراجعة نتائج عدد من المبادرات التي اكتملت بنجاح.