سفيلار أفضل حراس إيطاليا بلا منتخب

يعيش مايل سفيلار، حارس مرمى روما وأحد أبرز حراس أوروبا، موقفاً استثنائياً على الساحة الدولية، بعدما وجد نفسه بلا منتخب وطني يمثله، رغم تتويجه بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي خلال الموسمين الماضيين 2025 و2026.

ويبلغ سفيلار 27 عاماً، لكنه بات خارج حسابات المنتخبات بسبب قواعد الأهلية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما قادته خطوة اتخذها قبل خمس سنوات إلى مأزق يصعب الخروج منه.

ولد الحارس في مدينة أنتويرب البلجيكية، لوالده راتكو سفيلار، حارس مرمى يوغسلافي دولي سابق، ومثل بلجيكا في مختلف الفئات السنية من تحت 16 عاماً حتى تحت 21 عاماً.

وفي سبتمبر 2021، قرر تلبية دعوة المنتخب الصربي الأول، وشارك لمدة 45 دقيقة في مباراة ودية أمام قطر انتهت بفوز صربيا، ليغير رسمياً ولاءه الدولي لدى «فيفا» من بلجيكا إلى صربيا.

ولكن تلك المشاركة القصيرة تحولت إلى نقطة مفصلية في مسيرته الدولية، فمع تألقه لاحقاً مع روما وتثبيت أقدامه كأحد أفضل حراس الدوري الإيطالي، بدأ سفيلار يسعى للعودة إلى تمثيل بلجيكا.

غير أن الطريق لم يكن مفتوحاً أمامه، بعدما رفض استدعاءه إلى المنتخب الصربي في مارس 2024 من جانب المدرب دراغان ستويكوفيتش، لتغلق صربيا الباب أمامه بصورة نهائية، وفقاً للتقرير.

وهكذا، وجد سفيلار نفسه في وضع نادر، حارس مرمى توج بجائزة أفضل حارس في إيطاليا مرتين متتاليتين، ويمتلك أصولاً بلجيكية وصربية، لكنه لا يستطيع في الوقت الحالي تمثيل أي من المنتخبين، بسبب تبعات قراره الدولي السابق.

لتتحول مسيرته من صراع على مركز أساسي مع روما إلى معركة من نوع آخر خارج الملعب، بحثاً عن فرصة لاستعادة حقه في تمثيل منتخب وطني.

ورغم المحاولات التي بذلها الممثلون القانونيون لمايل سفيلار لإيجاد مخرج من أزمته الدولية، فإن لوائح الأهلية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حالت دون ذلك.

وتنص اللوائح على أن اللاعب الذي يكون قد غير اتحاده الوطني رسمياً مرة واحدة، ثم شارك في مباراة دولية رسمية بعد بلوغه 21 عاماً، لا يحق له العودة إلى الاتحاد الذي مثله سابقاً. وكان سفيلار يبلغ 22 عاماً عندما خاض مباراته الأولى مع المنتخب الصربي.

ورغم المساعي القانونية لتجاوز هذه القاعدة، تمسك «فيفا» بموقفه ورفض منح الحارس أي استثناء، ليبقى مستبعداً عن تمثيل بلجيكا أو صربيا.

وهكذا يعيش سفيلار مفارقة نادرة في كرة القدم، فهو أحد نجوم حراسة المرمى في الدوري الإيطالي، وتوج بجائزة أفضل حارس في المسابقة عامي 2025 و2026، لكنه في الوقت نفسه لا يملك منتخباً وطنياً يستطيع تمثيله على الساحة الدولية.