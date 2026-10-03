إنجلترا تسحق كرواتيا بسباعية على أرضها في دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً ساحقاً على مضيفه الكرواتي 7/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى ست نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، حيث كان قد فاز في الجولة الماضية على التشيك بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بدأ مشواره بالخسارة على أرضه أمام بطل العالم منتخب إسبانيا بنتيجة 2/3، وهو يحتل المركز الثاني خلفه قبل مباراة إسبانيا مع التشيك في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثامنة عن طريق هاري كين، ثم أضاف زميله جود بيلنجهام الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 39 سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثالث عن طريق أنتوني جوردون، فيما أضاف ساكا الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وعاد المنتخب الإنجليزي ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 53 عن طريق هاري كين، فيما عاد ساكا ليسجل الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 87 اختتم مورجان روجرز سباعية المنتخب الإنجليزي في شباك كرواتيا.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب المنتخب الإنجليزي، الذي سعى منذ البداية إلى تسجيل هدف مبكر في شباك مضيفه.

وفي الدقيقة الثامنة أسفر ضغط المنتخب الإنجليزي المبكر عن تسجيله هدف التقدم عن طريق هاري كين، الذي سجل هدفه الثالث في البطولة، وهدفه رقم 87 دولياً.

وجاء الهدف بعد تمريرة تلقاها كين من زميله جود بلينجهام ليتغلب على رقابة الدفاع ويسدد كرة هزت شباك دومينيك ليفاكوفيتش، حارس كرواتيا.

وفي الدقيقة 21 سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني عن طريق جود بلينجهام، الذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من زميله أنتوني جوردون، ليضعها داخل شباك ليفاكوفيتش.

وواصل المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39 عن طريق عرضية كوانساه، الذي مرر الكرة ليوجهها جوردون بضربة رأس في الشباك مسجلاً الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي، بعدما تلقى تمريرة من الجانب الأيسر من بلينجهام، ليضع الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر المنتخب الإنجليزي في تسيده للمباراة، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى كرواتيا بهدف تعزيز تقدمه.

وفي الدقيقة 53 سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الخامس عن طريق هاري كين، الذي تلقى تمريرة من إيليوت أندريسن، ليضع الكرة في الشباك.

وسجل المنتخب الإنجليزي الهدف السادس عن طريق ساكا، بعدما خطف الكرة من دفاع كرواتيا ومررها إلى هاري كين الذي أعادها إليه مرة أخرى، ليضع ساكا الكرة في الشباك مسجلاً الهدف السادس في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 87 سجل المنتخب الإنجليزي هدفه السابع عن طريق مورجان روجرز، الذي انطلق بالكرة لينفرد بمرمى ليفاكوفيتش، ويراوغه ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف السابع.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز إنجلترا على كرواتيا 7/صفر.