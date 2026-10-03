برشلونة يبحث عن وسيلة للتخلص من «العنيد»

تمسك أليخاندرو بالدي، مدافع برشلونة الإسباني، بالبقاء في صفوف فريقه حتى نهاية الموسم على الأقل، وذلك بعد بداية شهدت مشاركته لدقائق معدودة مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بالدي شارك في 12 دقيقة فقط هذا الموسم خلال الأسابيع الماضية مع برشلونة.

وأضافت أن النادي الكاتالوني ومدرب الفريق، الألماني هانزي فليك، قد سمحا للاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الظهير الأيسر فضل البقاء في "كامب نو"، لكنه خرج من حسابات المدرب الألماني.

ورغم أن بالدي متمسك بالبقاء في النادي ومحاولة الحصول على عدد أكبر من الدقائق، يأمل برشلونة من جانبه أن يغير بالدي رأيه في يناير المقبل، رغم أن الأمر غير مرجح.

ويتوقع فليك المزيد من الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عاماً؛ إذ يعتقد أنه قادر على تقديم أداء أفضل والمساهمة بشكل أكبر، كما يرى أن كلاً من تشافي إسبارت وجواو كانسيلو يتمتعان حالياً بمستوى أفضل. ويُعد كل من اللاعب الشاب -خريج أكاديمية النادي - والمدافع البرتغالي المخضرم هما من يشغلان مركز الظهير الأيسر.