رسالة دعم من نيبال لرونالدو بعد مغادرة منتخب البرتغال

دافعت حارسة مرمى منتخب نيبال، أنجيلا تومبابو سوبا، عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، برسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سوبا صورة لرونالدو وكتبت: «العالم قد يحكم على اللحظة، لكنني سأتذكر دائماً مصدر الإلهام، مثلي الأعلى، بطلي، كريستيانو رونالدو».

وجاءت رسالة الحارسة النيبالية في أعقاب الأزمة، التي رافقت رونالدو داخل معسكر المنتخب البرتغالي، بعدما غاب عن مواجهة النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1، وظل على مقاعد البدلاء رغم مشاركته في عمليات الإحماء.

وتعرض رونالدو داخل معسكر المنتخب البرتغالي لأزمة قوية بعدما غاب عن مواجهة النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1، وظل على مقاعد البدلاء رغم مشاركته في عمليات الإحماء.