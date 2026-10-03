بطاقة صفراء في الوقت المبدد تسعد مورينيو

استعاد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، أحد لاعبيه الدوليين في وقت مبكر مقارنة بما كان مخططاً له منذ البداية، حيث سيغادر المعسكر الدولي، ويعود إلى النادي الإسباني.

ويوجد لاعبون عدة من صفوف ريال مدريد رفقة منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين أردا غولر، نجم منتخب تركيا، الذي خاض مباراة، أمس، ضد بلجيكا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، حيث خسروا بثلاثة أهداف دون رد.

وتلقى أردا غولر بطاقة صفراء في الدقيقة 92 من عمر المباراة إثر مشادة بينه وبين لاعب بلجيكا، ناثان نجوي.

وبسبب تلك البطاقة لن يتمكن غولر من المشاركة في مباراة يوم الاثنين المقبل ضد إيطاليا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية للإيقاف.

ولعب أردا غولر ثلاث مباريات مع تركيا في التوقف الدولي الحالي ضد كل من إيطاليا، فرنسا وبلجيكا، حيث تحصل على بطاقة صفراء في آخر مباراتين، ما أدى إلى إيقافه وغيابه عن مباراة إيطاليا، ومن ثم لن يشارك غولر أمام إيطاليا، وسيعود مبكراً إلى ريال مدريد، وهو ما يمثل خبراً ساراً لمورينيو، الذي يخشى إصابة لاعبيه مثلما حدث مع نجم فرنسا كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب نحو أسبوعين.