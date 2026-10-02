كوكوريلا يكشف عن خيار غريب في التصويت للكرة الذهبية

قال مارك كوكوريلا، مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد، إنه يتمنى التوفيق للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور).

وأضاف كوكوريلا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب بلاده مع التشيك السبت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية: «إذا كان الأمر يتوقف عليّ، سأصوّت لنفسي، كل المرشحين هم زملائي ولا يهمني هوية الفائز وسأترك ذلك للمصوتين».

وعن اللعب للمنتخب الإسباني وريال مدريد قال كوكوريلا: «الأمر عبارة عن مسار وتدرج، في المنتخب نلعب كمجموعة معاً منذ عدة سنوات ومع مدرب محدد، أما في ريال مدريد فلقد بدأنا مع مدرب جديد ومن المبكر الحديث عن الفريق الآن».

وأضاف: «لم تكن البداية مثلما توقعنا لكن كل شيء يتقدم وسنرى إلى أين سينتهي بنا».

وتابع في حديثه عن حضور لاعبي الريال في المنتخب الإسباني: «إنه واحد من أفضل الفرق في العالم ويجب أن يكون لديه لاعبون يمثلونه في المنتخبات الوطنية».

وأوضح: «وجود زملاء في الفريق أمر مهمّ للغاية، إنهم لاعبون شباب ويوجد لاعبون جيدون للغاية في أكاديمية النادي، وفي حال اكتسبوا مزيداً من الخبرة سيتقدمون للعب مع الفريق الأول والمنتخب».

وفاز منتخب إسبانيا، بمشاركة كوكوريلا، في أول مباراتين بدوري الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا وكرواتيا، ويلتقي غداً الأحد مع التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.