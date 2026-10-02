مشجع برتغالي يدعم رونالدو بطريقة مبتكرة

تكفل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية ضخمة أمام مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في العاصمة لشبونة، لدعم النجم كريستيانو رونالدو.

وأظهرت اللوحة، التي جرى إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي، صورة لرونالدو إلى جانب صورة مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس.

وجاء بجوار صورة رونالدو: «شكراً لك يا كريستيانو رونالدو على كل ما قدمته للبرتغال. ستظل قائدنا إلى الأبد».

وفي المقابل، وجهت اللوحة انتقادات لجيسوس، حيث جاء فيها: «جورجي جيسوس لم يكن على قدر المسؤولية»، كما وصفته بأنه صاحب «غرور متضخم».

وسرعان ما تمت إزالة اللوحة الإعلانية.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بعد أن أبقاه جيسوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام النرويج يوم الأحد الماضي.

وقال اللاعب في بيان أصدره في وقت سابق من هذا الأسبوع: «في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي لطالما كرست نفسي لخدمته».

وقال فرناندو مايا، المشجع الذي تكفل بوضع اللوحة، إنه يمتلك شركة للإعلانات الخارجية، مؤكداً أنه لا تربطه أي صلة برونالدو.

ونقلت صحيفة «أيه بولا» عن مايا قوله لإذاعة «أوبزرفادور»: «لا أعرف رونالدو، ولا أعرف أي شخص من المقربين منه. أنا أعرف نفسي، وأعرف شيئاً يسمى الامتنان، ولا أتجاهل الأشخاص الذين كانوا وما زالوا مفيدين للبرتغال».

وأضاف: «جورجي جيسوس كان مجرد وسيلة لحدوث ذلك، لكن هناك المزيد من المسؤولين».

وتعهد مايا بعرض اللوحة الإعلانية نفسها أمام ملعب «دراجاو»، الذي تستضيف أرضيته مباراة البرتغال المقبلة أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.