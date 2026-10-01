خطوة جديدة في «قضية نيغريرا» تشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة

دخلت قضية «نيغريرا» مرحلة جديدة على المستوى القاري بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تسلمه ملفاً شاملاً قدمته إدارة ريال مدريد يتعلق بالتحقيقات الجارية حول نادي برشلونة.

وأكد «اليويفا» في بيان نشره الخميس، أن أجهزة التحقيق ومفتشي الأخلاقيات والانضباط التابعين للاتحاد حصلوا على الوثائق لإخضاعها للدراسة والمراجعة ضمن إطار التحقيق المفتوح منذ مارس 2023، لتقييم مدى وجود أي خرق محتمل للوائح المسابقات الأوروبية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التحرك الذي قاده ريال مدريد في يونيو الماضي، حين تقدم بخطاب رسمي للأجهزة التأديبية في الاتحاد القاري يطالب فيه باستئناف الإجراءات التأديبية بحق النادي الكتالوني، مشدداً على أن المدفوعات المالية التي تحصل عليها خوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني سابقاً، تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة المنافسات الرياضية.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تسعى إدارة ريال مدريد إلى نقل الملف إلى الهيئات القضائية الدولية للبت في تداعياته، في ظل بطء مسار التحقيقات على الصعيد المحلي، مستفيدة من عودة العلاقات إلى طبيعتها بين النادي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن استلام المستندات وتحويلها للمراجعة لا يعني إعلان فتح إجراء تأديبي رسمي جديد أو فرض عقوبات حتى اللحظة.

يذكر أن القضية تدور حول مدفوعات مالية بلغت نحو 7.5 ملايين يورو سددها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا نيغريرا بين عامي 2001 و2018.

وفي الوقت الذي ينفي فيه برشلونة ارتكاب أي مخالفات مؤكداً أن المبالغ قدمت مقابل خدمات واستشارات فنية مشروعة بشأن الحكام، أشار ملف التحقيقات القضائية حتى الآن إلى عدم ثبوت تقديم تلك الأموال لحكام المباريات بهدف التأثير على النتائج.