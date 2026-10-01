بسبب تصفيفة شعره.. هالاند يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران





أكد محامٍ يمثل النجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند أن اللاعب يقاضي شركة الطيران النرويجية (نرويجين) بسبب حملة تسويقية تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وصرح المحامي، الخميس بأن «القضية تتعلق باستخدام شركة (نرويجين) غير القانوني للعلامات التجارية الخاصة بهالاند في تسويق تذاكر الطيران أثناء كأس العالم».

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الحملة التسويقية المعنية، غير أن صحيفة (فيردنز جانج) أفادت بأن شركة الطيران حذفت منشوراً على تطبيق إنستغرام كان يظهر صورة معدلة لإحدى طائراتها مزينة بخصلات شعر هالاند الشقراء، وهي تسريحة الشعر التي كان يعتمدها اللاعب آنذاك، مع عبارة تقول: «لم نبدُ نرويجيين بهذا القدر من قبل».

وذكر التقرير أن شركة نرويجين أبدت استغرابها من رفع الدعوى القضائية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في محكمة أوسلو الجزئية في 9 أكتوبر الحالي.

ونقل عن الشركة قولها: «مثل كل النرويجيين تقريباً، قمنا بتشجيع المنتخب الوطني خلال الصيف، وذلك عبر بضعة منشورات عفوية استندت إلى الاتجاهات الرائجة (التريند) على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف البيان: «من المؤسف أن يقابل هذا التشجيع بدعوى قضائية. ومع ذلك، نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن من مواصلة تشجيع أبطالنا الرياضيين المشتركين في المستقبل».

يذكر أن هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل 7 أهداف خلال رحلة النرويج لبلوغ دور الثمانية بكأس العالم، التي شهدت انتصار الفريق على منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال، قبل أن تتوقف مسيرته أمام منتخب إنجلترا.