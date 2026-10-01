ترقب في برشلونة لمعرفة مصير رافينيا

وصل رافينيا إلى ناديه برشلونة، حيث حط المهاجم البرازيلي رحاله اليوم الخميس قادماً من أستراليا عبر دبي، حيث كان يتدرب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وقد عاد اللاعب مبكراً بعد أن حال تورم في فخذه الأيمن دون إكماله للمباراة الودية الثانية للبرازيل ضد المنتخب الأسترالي.

وكانت رحلة العودة طويلة، حيث بدأها رافينيا من بريسبان، وتوقف مؤقتاً في دبي، ومن ثم استقل رحلة عادية إلى برشلونة. ورغم أن موعد وصوله كان مقرراً في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، إلا أنه وصل في وقت متأخر عن ذلك.

وفضل النادي واللاعب على حد سواء، البقاء بعيداً عن الأنظار قدر الإمكان أثناء العودة وتجنب الأضواء عند مغادرة المطار؛ لذا لم يتم مشاهدة اللاعب وهو يغادر المنشآت، حيث قامت الخدمات الأمنية للنادي بمناورات لتشتيت انتباه الصحفيين المتواجدين في منطقة الوصول بالمطار.

وتتجه الأنظار الآن نحو الفحوصات الطبية التي ستُجرى، وفقاً لمصادر النادي، يوم الجمعة لتحديد مدى خطورة الإصابة بدقة. وهناك حالة من التفاؤل داخل برشلونة، حيث يثقون بأن المشكلة لا تتعدى كونها تورماً كما رصدها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي، حسبما ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وكان رافينيا قد شارك أساسياً في المباراتين الوديتين للبرازيل خلال فترة التوقف الدولي هذه؛ إذ لعب 90 دقيقة كاملة، وبدأ الثانية أيضاً مرتدياً شارة القيادة. وقد شارك لاعب برشلونة في الشوط الأول وسجل هدف التعادل للبرازيل، لكنه لم يعد إلى أرض الملعب بعد الاستراحة بسبب شعوره بآلام في فخذه الأيمن.

وتثير هذه المنطقة تحديداً قلقاً خاصاً نظراً لتاريخ اللاعب الطبي، حيث عانى من عدة إصابات عضلية في الفخذ نفسه خلال العام الماضي. ويرغب برشلونة في معرفة نتائج الفحوصات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وحال تأكد أن الأمر لا يتعدى كونه تورماً بسيطاً وليس إصابة أكثر خطورة، فسيكون القرار النهائي بيد المدرب هانسي فليك؛ إذ سيتعين عليه تقييم ما إذا كان رافينيا بحاجة إلى بضعة أيام إضافية من الراحة، وما إذا كان من الأفضل تجنب أي مخاطرة قبل مباراة العودة لمنافسات الدوري الإسباني ضد خيتافي.