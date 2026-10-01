ألبرتو رجل المهمات الصعبة في حياة نجوم الكرة

بعيداً عن الملاعب والأضواء وصفقات الانتقالات، تبدأ مهمة أخرى للاعبي كرة القدم بمجرد انتقالهم إلى نادٍ جديد، وهي كيف ينقلون حياتهم كاملة إلى مدينة أخرى؟

وهنا يظهر ألبرتو، الرجل الذي تحول خلال 12 عاماً إلى منقذ للاعبين وعائلاتهم، حيث يتولى ترتيب انتقال المنازل والأثاث والسيارات، وحتى أغرب المقتنيات.

وألبرتو، الذي يدير شركة في جنوة، يتلقى اتصالات عاجلة من اللاعبين ووكلائهم وزوجاتهم، وفي أحيان كثيرة لا يملك سوى أيام قليلة لإنجاز المهمة.

ويقول إنه قطع نحو 9 آلاف كيلومتر في أسبوع واحد، بينما يتولى خلال الصيف نقل ما لا يقل عن 30 لاعباً، مع خدمات تبدأ من تعبئة الصناديق ولا تنتهي عند نقل السيارات.

ومن بين عملائه أسماء لامعة مثل كيفن دي بروين، الذي احتفظ ألبرتو بمعدات صالة رياضية له، فيما اضطر لنقل ثلاث جرار فخارية ضخمة إلى حديقة منزله، بعد الاستعانة بمهندس معماري لتحديد طريقة وضعها.

أما أحد لاعبي سامبدوريا، فكان يمتلك جاكوزي يتسع لنحو عشرة أشخاص، ما اضطر فريق ألبرتو إلى تفكيكه قطعة قطعة ونقله إلى منزله الجديد.

ولا تخلو المهمة من مواقف طريفة، حسب تقرير نشرته صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت»، فخلال نقل أغراض ماركيزا، طلبت زوجته من العمال التوقف وإحضار المثلجات للجميع، بينما أصر ألكسندر ستانكوفيتش على حمل الأثاث بنفسه، قبل أن يمنعه ألبرتو خوفاً من تعرضه للإصابة قبل التدريب.

ومع مرور الوقت، تحولت العلاقة من مجرد عمل إلى صداقة، ويحتفظ ألبرتو بقمصان اللاعبين وصور معهم، ويحصل أحياناً على دعوات لحضور المباريات. ويقول إن السر في نجاحه هو الثقة، إذ إن اللاعبين في كثير من الأحيان لا يسألون حتى عن السعر، مكتفين بتوصية من زميل أو زوجة لاعب سبق أن تعامل معه.

وفي عالم كرة القدم، قد تبدأ قصة اللاعب بانتقاله إلى نادٍ جديد، لكن بالنسبة إلى ألبرتو، تبدأ المهمة الحقيقية عندما تنتهي الصفقة.