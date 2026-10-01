صممت خصيصاً لبرشلونة والريال .. لمن تبتسم كرة كلاسيكو إسبانيا الفريدة ؟

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، تخصيص كرة بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، تجمع بين أحدث تقنيات الأداء وهوية بصرية فريدة، تعكس قوة وإرث واحدة من أبرز مواجهات كرة القدم العالمية.

وسوف تظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 25 أكتوبر، خلال الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتمزج الكرة في تصميمها بين الخطوط والأشكال الجريئة والألوان الزاهية، إلى جانب لمسات مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية، في إشارة إلى تاريخ المنافسة الطويلة بين ريال مدريد وبرشلونة، مع الجمع بين الطابع التقليدي والهوية الحديثة لكرة القدم، كما تحتفظ الكرة بالمواصفات الفنية للكرة الرسمية المعتمدة في مباريات الدوري الإسباني، بينما يسهم تصميمها المكون من ثماني لوحات، والخالي من الخياطة، في تحسين الديناميكية الهوائية، ومنحها حركة أكثر استقراراً، ودقة في الملعب.