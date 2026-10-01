رحيل غامض ووداع أسطوري .. ميسي يكسب رونالدو في المشهد الأخير

في أسبوع واحد تجمع عالم كرة القدم مفارقة درامية، تقاطعت خلالها لحظات التوديع الدولي لنجمي الكرة في العصر الحديث كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، حيث جاء مشهد الختام متناقضاً بينهما، فبينما غادر رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي في ظروف غامضة، وتكهنات حول اعتزاله الدولي، يتهيأ ميسي لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني في منتصف الأسبوع المقبل، مع تحضيرات واستقبال أسطوري لتكريمه "على السجادة الحمراء" في بوينس آيرس.

وفي القارة العجوز غادر رونالدو (41 عاماً)، مساء الأربعاء، معسكر المنتخب البرتغالي بصورة مفاجئة، بعد تصريحات المدرب جورجي جيسوس، التي أكد فيها عدم إشراكه أساسياً أمام الدنمارك في المباراة المقررة، مساء الخميس، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبدى الهداف التاريخي للمنتخبات (146 هدفاً) انزعاجه من الجلوس على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج الماضية، ومغادرته الملعب فور إطلاق صافرة النهاية دون الاحتفال مع زملائه.

وبينما تشير تقارير صحفية، أبرزها "ماركا" الإسبانية، إلى احتمال تعليق "الدون" حذاءه الدولي نهائياً، تعهد رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" بالكشف عن أسباب رحيله للشعب البرتغالي في الوقت المناسب، وسط ضغوط جماهيرية أظهرها استطلاع صحيفة "آبولا" بشأن تراجع دوره الأساسي في المنتخب.

في المقابل يُعِدُ الاتحاد الأرجنتيني استقبالاً أسطورياً لغريم رونالدو التاريخي ليونيل ميسي (39 عاماً)، لتكريم مسيرته الممتدة 21 عاماً (207 مباريات و125 هدفاً)، حيث يقام احتفال "التانغو الأخير" في مواجهة وداعية أمام بنين يوم 6 أكتوبر المقبل، بحضور أبطال مونديال 2022.

وسيرتدي "البرغوث" في ظهوره الأخير طقماً خاصاً مصمماً بلمسات ذهبية وشعار مخصص من شركة "أديداس"، ليختتم مسيرة حافلة شهدت التتويج بكأس العالم 2022 وبطولتي كوبا أمريكا، والوصول لنهائي مونديال 2014، ونهائي بطولة كأس العالم الأخيرة (2026).

أما هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 بعد ميسي فلم يحسمها الجهاز الفني حتى الآن، وفق تصريحات المدرب ليونيل سكالوني، الذي ترك القرار إلى ما بعد مباراة الوداع.

وبذلك لن يظهر الرقم 10 مع الأرجنتين في مواجهتي بوليفيا وبوركينا فاسو، قبل أن يرتديه ميسي للمرة الأخيرة أمام بنين، في مباراة تمثل ختام مسيرته الدولية مع المنتخب.

وهكذا يتجه الستار ليرتفع عن تكريم مهيب للبرغوث الأرجنتيني على السجادة الحمراء في بوينس آيرس، في وقت ينسحب فيه رونالدو في الظل بأسلوب غامض يثير التساؤلات.