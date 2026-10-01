وزيرة التعليم البريطانية تهاجم جماهير مانشستر يونايتد

دخلت لوسي باول، وزيرة التعليم البريطانية والمشجعة لمانشستر سيتي، في مشادة لفظية ساخرة مع جماهير مانشستر يونايتد، بعدما وجهت إليهم رسالة نارية، خلال حديثها في مؤتمر حزب العمال.

وقالت باول، في إشارة إلى جماهير يونايتد التي احتفلت طوال الأسبوع بأزمة مانشستر سيتي: "أريد أن أقول لجميع مشجعي يونايتد، الذين كانوا يشمتون طوال الأسبوع: أنتم ما زلتم سيئين، وأنتم تعرفون ذلك".

وتعد باول من مشجعي مانشستر سيتي، وهو ما دفعها إلى استغلال المناسبة للرد على جماهير الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية البريطانية.