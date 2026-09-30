رونالدو يغادر معسكر البرتغال ويعد بكشف «الحقيقة»

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرته معسكر منتخب بلاده، مؤكداً أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال رونالدو في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب، وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب الوطني».

وأضاف قائد البرتغال: «في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي كرّست نفسي له دائماً».

واختتم رونالدو رسالته متمنياً التوفيق لمنتخب بلاده وزملائه، قائلاً: «الآن حان الوقت لأتمنى حظاً موفقاً للبرتغال ولجميع زملائي، من دون استثناء».

وتفتح رسالة رونالدو، ولا سيما إشارته إلى أنه سيكشف لاحقاً عن «الحقيقة» وراء قراره، الباب أمام تساؤلات بشأن أسباب مغادرته المعسكر، بعدما ربط اللاعب قراره بالمؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب والمحادثة التي أجراها مع رئيس الاتحاد البرتغالي.