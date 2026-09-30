في رسالة للنادي والجماهير.. غوارديولا: إنني هنا أكثر من أي وقت مضى وسنتجاوز هذا الأمر معاً

وجّه المدرب الإسباني بيب غوارديولا رسالة دعم لناديه السابق مانشستر سيتي، ونشر غوارديولا، الذي قاد سيتي لتحقيق 6 ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا التاريخي خلال فترة تدريبه التي امتدت لعشر سنوات (2016-2026)، رسالة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» قال فيها: «أريد أن يعرف المشجعون أنني هنا، أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف المدرب الإسباني الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي ليخلفه الإيطالي إنزو ماريسكا: «أنا أقف، كما كنت دائماً وكما سأظل دائماً، خلف فريقي، ومالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، وفيران سوريانو (الرئيس التنفيذي)، واللاعبين، والجهاز الفني، وإنزو ماريسكا، وأنتم جماهيرنا الفريدة.. دعوني أكن واضحاً: سنتجاوز هذا الأمر معاً».