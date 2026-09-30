روما يمنع لاعبيه من المشاركة في مباراة وداع ميسي

أعلن نادي روما الإيطالي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أخيراً عدم مشاركة اثنين من لاعبيه، باولو ديبالا وناهويل مولينا، في المباراة الوداعية لليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

وقال فريق «الذئاب»: «يُقدر النادي قيمة هذه المناسبة للاعبين المرتبطين بميسي، والمشاركين معه في التتويج بلقب كأس العالم 2022، يستند القرار إلى أسباب رياضية ولوجستية، تتعلق بمدة الرحلة وقرب مواعيد المباريات الرسمية».

وأضاف: «نعرب عن كامل احترامنا لليونيل ميسي ومسيرته الاستثنائية، متمنين له وللاتحاد الأرجنتيني أمسية مميزة».

ومن المقرر أن يقام حفل وداع لميسي مع منتخب بلاده على أرض ملعب «مونومينتال» الذي يتسع لقرابة 84 ألف متفرج، في 6 أكتوبر المقبل، وحينها سيلعب «التانغو» مع منتخب بنين.

وقرر البالغ من العمر 39 عاماً تعليق حذائه دولياً في 31 أغسطس، واصفاً القرار بـ «المؤلم».

وقال نجم نادي إنتر ميامي في ذلك الوقت: «بعد مرور الوقت منذ المباراة النهائية (لكأس العالم)، وبعد التفكير ملياً في الأمر، أود أن أعلن للجميع أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني».

وواصل: «كان قراراً مؤلماً، ولا يزال يؤلمني بشدة، لكنني أتفهم أن الوقت قد حان، أقسم لكم أنني بذلت قصارى جهدي دائماً، ليس فقط في السنوات القليلة الماضية التي فزنا فيها بكل شيء، بل وقبل ذلك أيضاً».

وأكمل: «لطالما قاتلت وتركت كل شيء على أرض الملعب من أجل هذا القميص، لأجلب لكم السعادة وأجعلكم تشعرون بالفخر لكونكم أرجنتينيين من خلال كرة القدم».

وخاض ليونيل ميسي 207 مباريات دولية، سجل خلالها 125 هدفاً وقدم 68 تمريرة حاسمة، وحقق رفقة منتخب بلاده لقب كأس العالم 2022 في قطر.