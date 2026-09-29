مانشستر سيتي يعلن خيبة أمله واستغرابه من قرار لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز

أعرب نادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله واستغرابه من قرار لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي صدر اليوم، ويؤكد النادي العريق أنه بريء من تلك الاتهامات التي وجهتها إليه إدارة لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى وجود أدلة شاملة وقاطعة تدعم جميع مواقفه المتعلقة بالقضية وتدحض كافة المزاعم المثارة، ولذلك، سيواصل النادي تحركاته بلا هوادة، وسيبادر، عند الضرورة، إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لعرضها أمام الجهات التنظيمية والقضائية المختصة.

كما سيواصل نادي مانشستر سيتي من الآن سلوك كافة مسارات الاستئناف المتاحة أمامه، استناداً إلى أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، ولتثبت تلك المسارات القانونية أيضاً أن هذا القرار يفتقر إلى الأسس التي تضمن الرؤى الصحيحة، ولتكن تصدياً لتلك الإجراءات المزعومة المستمرة والتي لا تزال يتخذها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مدى ثمانية أعوام احترم نادي مانشستر سيتي كافة الإجراءات القانونية الواجبة، إيماناً منه بأن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان بوصفهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة، بعيدة عن أي تأثيرات منحازة مضلة تجاه النادي العريق.

وأوضح النادي أنه لن يتمكن من الإفصاح بمزيد من التفاصيل إلى حين استكمال جميع الإجراءات المستقبلية.