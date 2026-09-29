الاتحاد الخليجي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو





جدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، مؤكداً استمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، ومشيداً بالدور الذي يقوم به على رأس المؤسسة الكروية العالمية، وما يرتبط به من جهود لتطوير كرة القدم وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.

ويأتي الموقف الخليجي في توقيت تشهد فيه كرة القدم العالمية نقاشاً متزايداً حول مستقبل إدارة الاتحاد الدولي، في ظل اقتراب موعد انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، والتي أعلن إنفانتينو عزمه الترشح خلالها لولاية جديدة.

ويضم الاتحاد الخليجي لكرة القدم ثمانية اتحادات وطنية من منطقة الخليج، ويشكل موقفه المعلن تأكيداً لاستمرار العلاقة والتنسيق بين المنظومة الخليجية والاتحاد الدولي، في وقت يركز فيه "فيفا" على ملفات تطوير كرة القدم ودعم الاتحادات الوطنية والبرامج المرتبطة بتنمية اللعبة.

ويأتي تأكيد الاتحاد الخليجي في وقت يبرز فيه ملف تطوير كرة القدم وتمويل الاتحادات الوطنية ضمن أبرز القضايا المطروحة على أجندة «فيفا»، وبعدما أعلن إنفانتينو أخيراً استعداده للنظر في زيادة التمويل الموجه إلى الاتحادات الأعضاء، مع التأكيد على أن أي زيادة تحتاج إلى مراجعة واعتماد وفق الإجراءات المؤسسية المعتمدة في الاتحاد الدولي.

كما أعلن رئيس «فيفا» خلال سبتمبر الجاري التوجه إلى مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة، في أعقاب الجدل الذي أثاره مقترح استثماري تم التخلي عنه لاحقاً، وهو الملف الذي أدى إلى اختلافات بين «فيفا» وعدد من الاتحادات القارية.

وكانت جدة قد شهدت حضوراً لإنفانتينو مع انطلاق منافسات «خليجي 27»، حيث تابع افتتاح البطولة بين السعودية والكويت، والتقى مسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مناسبة وصفها «فيفا» بأنها تعكس أهمية كرة القدم في المنطقة وقدرتها على جمع الجماهير وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وتزامن وجود رئيس «فيفا» في جدة مع اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، الذي ناقش إلى جانب موقفه من رئاسة الاتحاد الدولي عدداً من الملفات المتعلقة بالبطولات الخليجية، وأبرزها منح العراق حق استضافة النسخة الثامنة والعشرين من كأس الخليج، مع اختيار الكويت دولة بديلة وفق اللوائح التنظيمية.