لاعب مغمور يدخل تاريخ كرة القدم بعد مباراة واحدة





حقق المهاجم الروسي أرتيوم ليغين إنجازاً لافتاً بعدما سجل 21 هدفاً في مباراة واحدة ضمن منافسات بطولة مقاطعة تولا الروسية.

وسجل ليغين هذا العدد القياسي من الأهداف خلال مواجهة فريقه خيميك أمام ديفياتكا، في الجولة الـ23 من البطولة، والتي انتهت بفوز خيميك بنتيجة 23-0.

ولم يحتج المهاجم سوى دقيقتين لافتتاح سجله التهديفي، بعدما هز الشباك للمرة الأولى في الدقيقة الثانية، قبل أن يختتم مهرجان أهدافه في الدقيقة 88.

وسجل ميخائيل روساكوف ودانييل دوبروفولسكي الهدفين الآخرين لفريق خيميك.

ورفع ليغين رصيده إلى 56 هدفاً خلال الموسم الحالي، ليواصل تألقه اللافت مع الفريق.

وحسب روسيا اليوم يتصدر خيميك جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة من 22 مباراة، بعدما سجل 131 هدفاً، واستقبلت شباكه 13 هدفاً فقط.

في المقابل، يتذيل ديفياتكا الترتيب برصيد 10 نقاط، مع تسجيل 20 هدفاً واستقبال 152 هدفاً.



