السؤال الحائر .. هل تسبب الحذاء الجديد في إصابة مبابي؟

حذر أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في إصابات الركبة، وإعادة تأهيل الرباط الصليبي، الإسباني أنخيل فيانويفا، قبل أيام من أن تغيير الحذاء قد يزيد مؤقتاً من مخاطر الإصابات.

وتزامن حديث أنخيل فيانويفا عن تأثير تغيير الأحذية الرياضية على جسم اللاعبين مع انتقال الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد من شركته القديمة إلى مزود جديد للمعدات الرياضية.

وقال فيانويفا: "أي تغيير في الحذاء، سواء في تصميمه أو المسامير أو درجة صلابته أو مستوى التوسيد أو وزنه، يؤدي إلى تعديل طفيف في الميكانيكا الحيوية، وحجم الأحمال الواقعة على القدمين، والكاحلين، والركبتين، والسلاسل العضلية، ما يزيد مؤقتاً من خطر الإصابة".

وبعد أيام قليلة من هذه التحذيرات، تعرض مبابي لإصابة في ركبته اليسرى خلال مواجهة فرنسا وتركيا، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 54، قبل أن تظهر عليه علامات الألم ويغادر الملعب بعد دقائق.

وكانت مواجهة تركيا أول ظهور لمبابي في مباراة رسمية بالحذاء الجديد، بعد سنوات طويلة قضاها مع مزوده السابق للمعدات.

ومن المقرر أن يعود مبابي إلى ريال مدريد للخضوع إلى فحوص طبية إضافية، بعدما أكدت التقارير إصابته في الركبة اليسرى.

وأعلن ريال مدريد السبت أن مبابي تعرض لتمدد مفرط في ركبته اليسرى.

وقال ريال مدريد ​في ⁠بيان "أظهرت ⁠الفحوص التي خضع لها كيليان مبابي تحت إشراف الجهاز الطبي ⁠لريال مدريد إصابته بتمدد مفرط في الركبة اليسرى".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في البداية أن مبابي يعاني من "إصابة ‌في وتر الركبة" وأنه عاد إلى ​مدريد لإجراء مزيد من الفحوص.

ويستضيف ريال مدريد فريق فياريال في الدوري الإسباني يوم 10 أكتوبر.