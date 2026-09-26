أفضل مواهب العالم خارج الدوريات الخمسة الكبرى



كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية عن قائمة أفضل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وينشطون خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، استناداً إلى مستويات أدائهم خلال آخر 365 يوماً.

واعتمد التصنيف على مؤشر من 100 نقطة، يجمع بين الإحصاءات الخاصة بأداء اللاعبين في 8 مجالات لعب، وفق بيانات شركة «إمباكت»، إلى جانب عدد الدقائق الرسمية التي شاركوا فيها، ومستوى المنافسات التي خاضوها، بما يمنح التقييم بُعداً يتجاوز مجرد الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وتصدر الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، جناح بنفيكا البرتغالي، القائمة برصيد 86.5 نقطة من 100، متقدماً على لاعب وسط ألكمار الهولندي، كيس سميت، ومهاجم دينامو كييف الأوكراني، ماتفي بونومارينكو.

ويبرز بريستياني أيضاً من الناحية الاقتصادية، إذ تتجاوز قيمته السوقية، وفق النموذج الإحصائي للمرصد، حاجز 50 مليون يورو، في مؤشر على المكانة المتنامية للاعب الأرجنتيني ضمن جيل المواهب الصاعدة.

وجاء الأرجنتيني توماس أراندا، لاعب بوكا جونيورز، في المركز الرابع، ليكون أعلى اللاعبين تصنيفاً من خارج أوروبا، متقدماً على مواطنه ليونيل فلوريس لاعب ريفر بليت، والبرازيلي ألفارو مونتورو لاعب بوتافوغو.

وعلى مستوى الأعمار سجل الصربي فاسيلي كوستوف، لاعب النجم الأحمر بلغراد، حضوراً لافتاً باعتباره أصغر لاعبي قائمة أفضل 10، بعمر 18.2 عاماً فقط.

وتزداد الصورة وضوحاً عند توسيع دائرة التصنيف إلى أفضل 100 لاعب، حيث تظهر أسماء شديدة الصغر، في مقدمتها الأمريكي كافان سوليفان من فيلادلفيا يونيون بعمر 16.9 عاماً، ومواطنه أدري محمدي لاعب نيويورك ريد بولز بعمر 17.4 عاماً، والمكسيكي جيلبرتو مورا من تيخوانا بعمر 17.9 عاماً.

ويكشف توزيع القائمة عن اتساع قاعدة المواهب، إذ ضمت أفضل 100 لاعب أسماء من 34 دورياً مختلفاً على الأقل، بينما جاء الدوري الهولندي الممتاز في صدارة الدوريات من حيث التمثيل، بوجود 14 لاعباً في القائمة.

ويعتمد التصنيف على مباريات الدوريات المحلية خلال آخر 365 يوماً، مع دمج مؤشرات الأداء الفردي وحجم المشاركة وقوة المنافسة، بما يجعل القائمة أقرب إلى قراءة إحصائية شاملة لمستوى اللاعبين الشباب، وليس مجرد ترتيب تقليدي يعتمد على الأهداف أو صناعة اللعب.