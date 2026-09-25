في زمن قياسي.. نفاد تذاكر مباراة ميسي «الوداعية» مع الأرجنتين

نفدت خلال أقل من ساعتين تذاكر مباراة وداع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده التي سوف تجمعه بمنتخب بنين في السادس من أكتوبر المقبل.

وكان ميسي قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، بعد مسيرة استمرت 21 عاماً قبل أن يقرر ليونيل سكالوني، المدير الفني للفريق، استدعاء اللاعب للمشاركة في مواجهة بنين ومنحه فرصة لتوديع الجماهير في مباراة تليق بمسيرته مع المنتخب.

وصرح كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بأن ميسي قبل الدعوة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق التي توجت بكأس العالم في قطر عام 2022 وعائلاتهم أيضاً لحضور «رقصة التانغو» الأخيرة لأفضل لاعب في العالم.

وطرحت تذاكر المباراة في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس .

وأكدت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن التذاكر نفدت بالكامل خلال ساعة ونصف تقريباً وهو ما أكدته أيضاً صحيفتا «دياريو بوبولار» و«أولي» اللتان أشارتا إلى أن عملية البيع استغرقت نحو 90 دقيقة.

وأفادت صحيفة «لا ناسيوني» بأن بعض الجماهير واجهت فترات انتظار تجاوزت ساعة كاملة إلى جانب شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصعوبات التي واجهها البعض أثناء الدخول إلى منصة حجز التذاكر.

وكان من المقرر أن يبدأ بيع تذاكر المباراة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن يقرر الاتحاد الأرجنتيني تأجيل طرحها لمدة 48 ساعة لتبدأ عملية البيع مساء الخميس.

وتوج اللاعب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات بلقب كأس العالم قبل أربعة أعوام، كما شارك في نهائي نسختي المونديال عامي 2014 و2026، وتوج بلقب بطولة «كوبا أمريكا» مرتين.

وتعتبر المباراة ضد بنين الأخيرة ضمن ثلاثة لقاءات ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلى جانب مواجهة ضد بوليفيا يوم الأربعاء المقبل في قرطبة، ومواجهة أخرى ضد بوركينا فاسو في الثالث من الشهر المقبل في بوينس آيرس.