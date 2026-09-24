مانشستر يونايتد يبيع ذكريات «مسرح الأحلام» بـ125 جنيهاً

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع قطع من أرضية ملعبه التاريخي أولد ترافورد «مسرح الأحلام» للجماهير، في خطوة تمنح المشجعين فرصة الاحتفاظ بتذكار من أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم.

وجاء طرح القطع للبيع بسعر 125 جنيهاً استرلينياً للقطعة، بعد أن أعلن النادي أن إجمالي ديونه لا يزال يتجاوز مليار جنيه استرليني، بينما نفدت بالفعل الدفعة الأولى من قطع العشب المعروضة للجمهور.

وكانت أرضية أولد ترافورد أزيلت بالكامل خلال الصيف للمرة الأولى منذ 14 عاماً، قبل أن يحتفظ النادي بجزء منها، ويقطّعه إلى مربعات صغيرة بحجم 7×7 سنتيمترات، ثم يضع كل قطعة داخل مكعب زجاجي، لبيعها كونها تذكاراً للجماهير.

ووصف مانشستر يونايتد هذه القطع بأنها «تذكار لا يقدر بثمن» من المباريات واللحظات التاريخية، التي شهدها ملعب أولد ترافورد على مدار عقود.

ويأتي ذلك حسب «روسيا اليوم» في وقت يستعد فيه النادي لمشروع بناء ملعب جديد، بعدما أنفق 63.5 مليون جنيه استرليني لشراء الأرض المخصصة للمشروع، وسط توقعات بأن تتجاوز التكلفة الإجمالية للملعب الجديد ملياري جنيه استرليني.

ورغم تحقيق مانشستر يونايتد إيرادات قياسية بلغت 677.6 مليون جنيه استرليني خلال موسم 2025-2026، إلى جانب أرباح تشغيلية بقيمة 22.6 مليون جنيه، سجل النادي خسارة قبل الضرائب بلغت 43 مليون جنيه استرليني.