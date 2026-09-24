4 قواعد لكلوب تعيد بناء منتخب ألمانيا





كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أربعة قواعد جديدة، وضعها يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، ضمن محاولته إعادة بناء شخصية "المانشافت"، وتحسين نتائجه في البطولات الكبرى، بعد فترة من التراجع شهدت خروج الفريق مبكراً من ثلاث بطولات متتالية.

ويستعد كلوب، البالغ من العمر 59 عاماً، لخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، عندما يواجه هولندا، مساء اليوم، في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تولى المهمة خلفاً لجوليان ناغلسمان في يوليو الماضي، عقب خروج ألمانيا من كأس العالم أمام باراغواي من دور الـ32.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية يسعى مدرب ليفربول السابق إلى إحداث تغيير واضح في ثقافة المنتخب، من خلال مجموعة من القواعد التي تستهدف زيادة التركيز، وتعزيز الروابط بين اللاعبين داخل المعسكر.

وتأتي في مقدمة القواعد الجديدة الحد من زيارات زوجات اللاعبين وأفراد عائلاتهم خلال المعسكرات والبطولات.

أما القاعدة الثانية فتتعلق بمظهر اللاعبين، إذ لن يُسمح لهم بعد الآن بزيارة مصففي الشعر داخل مقر إقامة المنتخب، ووفقاً للتقارير، يتعين على اللاعبين الاهتمام بقصات شعرهم قبل الانضمام إلى المعسكر، في إطار توجه كلوب لفرض معايير مهنية أكثر صرامة.

وفرض كلوب كذلك موعداً محدداً لتناول العشاء بين السابعة والثامنة مساء، بدلاً من وصول اللاعبين بصورة متفرقة إلى مائدة الطعام، ولا يقتصر الهدف على تنظيم البرنامج اليومي، وإنما يراهن الجهاز الفني على أن اجتماع اللاعبين في وقت واحد سيمنحهم فرصة أكبر للتواصل وتبادل الحديث، وبناء علاقات أقوى داخل المجموعة.

ويشمل هذا التوجه أيضاً أوقات التدريب في صالة الألعاب الرياضية وجلسات التدليك، حيث يُشجع اللاعبون على استثمار هذه الفترات في التواصل فيما بينهم.

وتتمثل القاعدة الرابعة في الحد من استخدام الهواتف المحمولة خلال بعض الأوقات، بما في ذلك فترات التواصل الجماعي وأيام المباريات، بهدف منح اللاعبين فرصة أكبر للتركيز على بعضهم البعض، وعلى الاستعداد للمواجهات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة كلوب لإعادة بناء روح الفريق الألماني، بعدما ودع كأس العالم من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، قبل خروجه من دور الـ32 في النسخة الأخيرة، كما اكتفى بالوصول إلى دور الـ16 ثم ربع النهائي في آخر نسختين من كأس أوروبا، وكان آخر ظهور له في الدور نصف النهائي عام 2016.

وبدأ كلوب عهده بقائمة موسعة تضم 44 لاعباً، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين خلال فترة التوقف الدولي الممتدة لثلاثة أسابيع، على أن يخوض المنتخب أربع مباريات أمام هولندا واليونان وصربيا.

وبعد مواجهة هولندا اليوم، يلتقي المنتخب الألماني مع اليونان بعد ثلاثة أيام، قبل أن ينتقل كلوب إلى تشكيلته الثانية لمواجهة صربيا في الأول من أكتوبر المقبل، ثم يختتم هذه السلسلة بمواجهة اليونان مجدداً في الرابع من الشهر نفسه.

وكان كلوب قد دخل في وقت سابق في مواجهة إعلامية مع وسائل الإعلام الألمانية، بعد تسريب اختياراته لقائمة المنتخب، كما هدد بالاستقالة إذا تعرضت عائلته لأي تدخل أو تدقيق إعلامي، في وقت بدأ فيه بالفعل وضع ملامح جديدة لعهد يسعى من خلاله إلى تغيير ثقافة المنتخب قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة.