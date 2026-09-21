مانشستر سيتي وبرشلونة ودورتموند.. علامة كاملة بلا هزيمة

مريم الحمادي

تواصل أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وبوروسيا دورتموند انطلاقتها المثالية هذا الموسم، بعدما نجحت في حصد العلامة الكاملة دون إهدار أي نقطة في منافساتها المحلية ولم تتذوق طعم الهزيمة.

ويأتي ذلك بعدما واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، محققاً خمسة انتصارات متتالية، استهلها بالفوز على بورنموث 2-1، قبل أن يتجاوز كريستال بالاس 4-1، وكوفنتري سيتي 1-0، ثم يحسم ديربي مانشستر أمام يونايتد بهدف دون رد، ويختتم الجولة الخامسة بانتصار مثير على سندرلاند 5-3، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة، بعدما سجل 13 هدفاً واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وتعكس البداية القوية لسيتي ملامح المرحلة الجديدة للفريق في موسمه الأول تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، بعد تغييرات بارزة شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات، عزز خلالها خياراته بالتعاقد مع عدد من الأسماء، أبرزها الأرجنتيني إنزو فرنانديز، والإنجليزي إليوت أندرسون، والمغربي أيوب بوعدي. وفي الجانب الهجومي، واصل أنطوان سيمينيو، المنضم إلى الفريق في يناير الماضي، حضوره اللافت، بعدما سجل هدفين في الانتصار الأخير على سندرلاند.

وفي إسبانيا، فرض برشلونة إيقاعاً هجومياً لافتاً منذ انطلاق الموسم، بعدما حقق الفوز في مبارياته السبع الأولى بالدوري الإسباني، متجاوزاً إلتشي 5-0، وأتلتيك بلباو 2-0، ورايو فايكانو 5-2، وفالنسيا 5-0، وليفانتي 4-2، وراسينغ سانتاندير 7-2، قبل أن يتغلب على إشبيلية 3-1، ليحصد 21 نقطة كاملة، مسجلاً 31 هدفاً، مقابل خمسة أهداف استقبلتها شباكه.

وتزامنت انطلاقة الفريق مع تغييرات مهمة في قائمته خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دعم صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، يتقدمها الإسباني رودري، والإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أديمي، إلى جانب عودة البرتغالي جواو كانسيلو، والتعاقد مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، قبل ضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في ختام فترة الانتقالات، ليمنح المدرب هانسي فليك خيارات أوسع في مختلف الخطوط مع بداية الموسم.

أما في الدوري الألماني، فسار بوروسيا دورتموند على النهج ذاته، بعدما استهل مشواره بالفوز على هامبورغ 2-0، ثم تجاوز هوفنهايم 3-2، وبادربورن 3-0، قبل أن يتغلب على شتوتغارت بهدف دون رد في الجولة الرابعة، ليحصد 12 نقطة كاملة، مسجلاً تسعة أهداف مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه، ويواصل بذلك انطلاقته المثالية في «البوندسليغا».

تأتي البداية المثالية لدورتموند مع تغييرات شهدتها صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما عزز خياراته بعدد من العناصر الجديدة، أبرزها البلجيكي من أصول يونانية كونستانتينوس كاريتساس، واليوناني جيانيس كونستانتيلياس، والهولندي جوي فيرمان، والفرنسي جوان غادو، والبرازيلي كاوا براتيس، والإكوادوري جاستن ليرما، إلى جانب استعارة الإنجليزي إيثان نوانيري من أرسنال، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة رحيل عدد من الأسماء البارزة.

تنتظر الفرق الثلاثة مواجهات جديدة في الجولة المقبلة، إذ يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ليفربول، في حين يلتقي برشلونة مع خيتافي، ويستقبل بوروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن، في مواجهات تضع سلسلة انتصارات الثلاثي أمام اختبارات جديدة، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة مع تقدم الموسم.

تضع هذه الانطلاقة المثالية الأندية الثلاثة أمام تحدي الحفاظ على العلامة الكاملة، خصوصاً مع تصاعد قوة المواجهات وتزاحم الاستحقاقات المحلية والقارية، في حين ستكشف الجولات المقبلة عن قدرة مانشستر سيتي وبرشلونة ودورتموند على مواصلة سلسلة الانتصارات.