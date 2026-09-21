نجاة لاعب إنجليزي من حادث دهس غريب داخل المستطيل الأخضر



لم يكن أندروس تاونسند يتوقع أن يتحول إحماؤه بين شوطي مباراة في الدوري التايلاندي إلى واحد من أغرب المواقف في مسيرته الكروية، بعدما وجد نفسه فجأة تحت عجلات آلة تسوية أرضية الملعب، والتي كادت أن تتسبب في إصابة خطيرة للاعب، قبل أن يخرج من الحادث سالماً، ويحوّله سريعاً إلى مادة للسخرية.

والجناح الإنجليزي السابق لتوتنهام وإيفرتون، البالغ من العمر 35 عاماً، كان يؤدي تدريبات الإحماء مع فريقه الجديد بي تي براشواب، عندما فقد سائق آلة تسوية أرضية الملعب السيطرة عليها أثناء تحركها بالقرب من اللاعبين.

وأظهرت لقطات الحادث تاونسند وهو يركز على الكرة ويركلها بعيداً، من دون أن ينتبه إلى الآلة التي كانت تقترب منه، وفي لحظات اصطدمت الآلة به، وأسقطته أرضاً، قبل أن تمر فوق ساقيه وجزء من جسده السفلي، وسط صدمة الحاضرين.

ولأن المشهد بدا وكأنه سينتهي بإصابة خطيرة جاءت المفاجأة عندما نهض تاونسند من دون أذى واضح، ليكمل وجوده مع فريقه، ثم يشارك لاحقاً بديلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز براشواب بثلاثية نظيفة، ولكن تاونسند لم يكتفِ بالنجاة من الحادث، بل اختار أن يحوّله إلى مادة ساخرة عبر حسابه على «إنستغرام»، ناشراً مقطع الفيديو وكتب تعليقاً مازحاً: «اتضح أن مباراة ستوك خارج أرضنا لم تكن سيئة للغاية في النهاية».

ويخوض تاونسند حالياً تجربته السابعة عشرة في كرة القدم، بعدما انضم إلى بي تي براشواب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في مغامرة جديدة بالشرق الأقصى عقب تجربة قصيرة مع أنطاليا سبور التركي.

وكان اللاعب قد شارك الموسم الماضي في 29 مباراة مع كانشانابوري باور، سجل خلالها ثلاثة أهداف، بعدما سبق له ارتداء قمصان أندية توتنهام ونيوكاسل وكريستال بالاس وإيفرتون.

ويبدو أن انتقاله إلى تايلاند لم يكن مفاجئاً تماماً للنادي، بعدما كشف براشواب عن حاجته إلى منزل من ثلاث غرف نوم قبل نحو أسبوعين من الإعلان عن وصول اللاعب، في إشارة مبكرة إلى الصفقة التي كانت تقترب من الاكتمال.

وقبل العودة إلى أجواء المنافسات ظهر تاونسند خلال كأس العالم مع قناة «أي تي في» معلقاً ومحللاً، ولفت الأنظار بعيداً عن كرة القدم، بسبب نظامه الغذائي غير التقليدي.

وانتشرت مقاطع فيديو له خلال البطولة وهو يروج لنظام غذائي، يعتمد على ما وصفه بـ«الغذاء الطبيعي بالكامل»، ويتضمن تناول شرائح اللحم والسردين والبيض المسلوق، بل وشرائح من اللحم النيئ.

وأوضح تاونسند أن هدفه كان الحفاظ على صحته أثناء إقامته في الفنادق، في ظل عدم توافر مرافق الطبخ بشكل دائم، ومواجهة الإغراء المستمر للوجبات السريعة، رافعاً شعار «لا تدع ظروفك تتحكم بصحتك».

ويقول الجناح الإنجليزي إنه يتناول اللحوم النيئة منذ أربعة أعوام، وهي عادة بدأت، بحسب روايته، خلال فترة لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما كان يستفيد من النصائح الغذائية المتقدمة، التي كانت متاحة للاعبي المسابقة.

وهكذا لم يحتج تاونسند هذه المرة إلى هدف أو تمريرة حاسمة ليخطف الأضواء، فقد تكفلت آلة تسوية أرض الملعب بالمهمة، ومنحته واحدة من أغرب القصص في مشواره الكروي، قبل أن يقرر بنفسه أن يجعل منها نكتة بدلاً من أن تكون ذكرى مؤلمة.