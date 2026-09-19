مارتينيز يقود إنتر ميلان لتعادل مثير مع روما في الدوري الإيطالي





روما - (د ب أ)

خطف إنتر ميلان التعادل مع مضيفه روما 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وتقدم روما في الدقيقة السادسة عن طريق لاعب الوسط الفرنسي مانو كونيه، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعاد إنتر ميلان في الشوط الثاني ليسجل هدف تقليص الفارق عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 46، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 79.

وكان كلا الفريقين قد حققا الفوز في أول أربع مباريات بالموسم الجديد، حيث فاز روما على فيورنتينا وليتشي وأتالانتا وتورينو.

على الجانب الآخر، فاز إنتر ميلان، حامل اللقب، على كل من مونزا وكالياري ونابولي وأودينيزي.