نيل بيير "برج بوتشيتينو" الجديد في دفاع المنتخب الأمريكي





في وقت يسعى فيه المنتخب الأمريكي إلى بناء جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات الدولية المقبلة لفت المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الأنظار باستدعاء مدافع لا يتجاوز 18 عاماً، يتمتع ببنية جسدية استثنائية ويقترب طوله من مترين، ليصبح نيل بيير أحد أبرز الوجوه الشابة في قائمة "العم سام".

ويأتي ظهور بيير في المنتخب الأول ضمن توجه بوتشيتينو لمنح المواهب الصاعدة فرصة إثبات نفسها، بالتوازي مع الاعتماد على مجموعة من النجوم أصحاب الخبرة، وكان مدافع فيلادلفيا يونيون من أبرز الأسماء التي جذبت اهتمام الجهاز الفني، بفضل تطوره السريع، وحضوره اللافت في قلب الدفاع.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بيير ولد في لبنان بولاية بنسلفانيا، وينحدر من أصول هايتية، ونشأ في عائلة رياضية، حيث بدأ ممارسة كرة السلة خلال طفولته، قبل أن يختار في سن الحادية عشرة التركيز على كرة القدم، متأثراً بمسيرة شقيقه الأكبر نيلسون بيير.

وبعد بداياته مع نادي سوبر نوفا، التحق بأكاديمية فيلادلفيا يونيون، وهناك بدأ مساراً سريعاً نحو كرة القدم الاحترافية، مستفيداً من احتكاكه المستمر بلاعبين أكبر منه سناً، وهو ما ساعده على تطوير وعيه التكتيكي ونضجه الدفاعي في سن مبكرة.

ومع أكاديمية فيلادلفيا حصل بيير على فرصة اللعب مع الفريق الرديف في دوري أمريكا، قبل أن يخوض تجربة أوروبية على سبيل الإعارة مع لينغبي بولدكلوب الدنماركي، وهي محطة أسهمت في تطوير جوانب مهمة من أدائه، خصوصاً في التعامل مع الكرات الهوائية والكرات الثابتة.

وخلال تجربته في الدنمارك سجل بيير 4 أهداف في 10 مباريات، ليعود إلى الولايات المتحدة ويحجز مكاناً في حسابات الفريق الأول لفيلادلفيا يونيون، وكان ظهوره الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ريختر لافتاً، بعدما سجل هدفاً في أول مباراة له بالمسابقة، عقب مشاركته بديلاً أمام نيويورك ريد بولز.

ومنذ ذلك الحين فرض المدافع الشاب نفسه تدريجياً في الخط الخلفي، ولم يكتفِ بأداء مهامه الدفاعية، بل أظهر قدرة على تهديد مرمى المنافسين، ليسجل 4 أهداف خلال موسم الدوري الأمريكي، في مؤشر على خطورته في الكرات الثابتة والضربات الرأسية داخل منطقة الجزاء.

ويعكس استدعاء بيير إلى المنتخب الأمريكي الأول رغبة بوتشيتينو، في اختبار مجموعة جديدة من المواهب المحلية، ضمن مرحلة تستهدف توسيع قاعدة الخيارات قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ولم يكن بيير اللاعب الشاب الوحيد من فيلادلفيا يونيون، الذي لفت أنظار المدرب الأرجنتيني، إذ شملت القائمة أيضاً زميليه كافان سوليفان وفرانكي ويستفيلد، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالمواهب التي يفرزها النادي الأمريكي.

وتمنح البنية الجسدية اللافتة لبيير، إلى جانب قدرته على التسجيل والمشاركة الهجومية، المدافع الشاب مميزات مختلفة عن كثير من أقرانه في مركز قلب الدفاع، فيما تتابع وسائل إعلام متخصصة تطوره باعتباره أحد الأسماء التي يمكن أن تجذب اهتمام أندية أوروبية مستقبلاً.

وبين طول يقترب من مترين، وسرعة في التطور، وتجربة أوروبية مبكرة، وظهور لافت في الدوري الأمريكي، يبدو بيير أمام فرصة مبكرة لكتابة اسمه في مشروع بوتشيتينو الجديد مع المنتخب الأمريكي، بعدما انتقل خلال سنوات قليلة من ملاعب الأكاديمية إلى أبواب المنتخب الأول.