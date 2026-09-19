مفاجأة في المواجهة المرتقبة بين صلاح و أوسيمين في الدوري التركي

يستضيف ملعب "بابارا بارك" مباراة طرابزون سبور وغالطة سراي في خضم لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي مساء السبت

وتعرض غلطة سراي لضربة قوية بغياب النجم فيكتور أوسيمين عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض المباراة ضد طرابزون سبور، بسبب الإصابة.

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي ولم يستكمل تعافيه مما أدى إلى استبعاده من قائمة غلطة سراي للمباراة بناءً على المشورة الطبية.

ويعد غياب أوسيمين بمثابة ضربة لغلاطة سراي حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين في الموسم الحالي من الدوري التركي، ولكنه يعد في صالح النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور.

ويتصدر فيكتور أوسيمين قائمة هدافي الدوري التركي لهذا الموسم في الوقت الحالي بالتساوي مع لاعب آميد سبورتيف جيفت أوربان.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 4 أهداف بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي ليأتي بعد أوسيمين وجيفت اوربان في قائمة الهدافين لهذا الموسم.

ويمثل غياب أوسيمين فرصة لمحمد صلاح من أجل التألق وتسجيل هدفين للتساوي مع النيجيري أو أكثر من أجل تخطيه.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع في جدول الدوري التركي برصيد 7 نقاط، في حين أن غلطة سراي يتصدر البطولة برصيد 13 نقطة.