ريال بيتيس يخطف أنظار العالم بلفتة إنسانية (فيديو)

شهد ملعب "لا كارتوخا" لحظة عاطفية لافتة قبل انطلاق مباراة ريال بيتيس وضيفه خيتافي في الدوري الإسباني، بعدما قررت إدارة النادي الأندلسي تكريم كبار السن من جماهيره بطريقة مبتكرة.

وبدلاً من الأطفال الذين يرافقون اللاعبين عادة عند الدخول إلى أرضية الميدان، خرج لاعبو بيتيس جنبا إلى جنب مع 11 عضوا من أقدم مشجعي النادي وأكبرهم سنا، وجميعهم تجاوزوا سن الثمانين.

وتقدم النجم إيسكو زملاءه بقمصان الفريق الخضراء والبيضاء برفقة أحد أقدم ممثلي الجماهير، في لحظة خطفت الأنظار وسط تفاعل واسع.

وجاءت هذه المبادرة في إطار "أسبوع كبار السن" الذي تنظمه مؤسسة ريال بيتيس الخيرية، بهدف توجيه التحية والتقدير للمشجعين المخضرمين الذين رافقوا الفريق لعقود طويلة.

ونشر النادي الأندلسي عبر حساباته الرسمية مقاطع فيديو وصورا من المبادرة تحت شعار: "من الأجداد إلى الأحفاد.. شغف اسمه بيتيس"، في إشارة إلى تعاقب الانتماء للنادي بين الأجيال الأندلسية، وهي المقاطع التي حظيت بتفاعل استثنائي وانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال بيتيس بهدف دون رد ليزيد من فرحة أنصاره وكبار مشجعيه في ليلة أندلسية مميزة.